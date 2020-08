Die Chance des FCW im Halbfinal – Es lockt ein schönes neues Kapitel 1917 war der FCW letztmals Meister, 1975 letztmals (geschlagener) Cupfinalist. Im Basler St. Jakob-Park hat er heute seine Aussenseiterchance, mal wieder ein bedeutenderes Kapitel seiner Klubgeschichte zu schreiben. Hansjörg Schifferli

Wie 2017 laufen heute der FCW und der FCB zum Cup-Halbfinal ein. Damals behielten die Basler mit 3:1 die Oberhand. Foto: Heinz Diener

In Basel musste sich akkreditieren, wer das Abschlusstraining des grossen FCB sehen wollte, vielmehr: die erste Viertelstunde. Die Fortsetzung war geheim. In Winterthur arbeiteten die Fussballer des FCW auf dem Nebenplatz der Schützenwiese wie üblich, so gut wie unbeobachtet, als gehe es nicht heute gegen den FC Basel um einen Platz im Cupfinal, sondern nächstens mal um drei Punkte gegen den FC Chiasso.