Sweet Home: Keine Lust auf Bratwurst & Co. – Es muss nicht immer Grill sein Pasta Margherita, Tomatenrisotto oder Hackfleisch im Salatblatt bringen Abwechslung in die Sommeralltagsküche. Marianne Kohler Nizamuddin

Gebratener Mais

Golden: Mais in der Pfanne gebraten. Foto über: The Original Dish

Um die Sweet-Home-Rezepte zu kochen, braucht es keine grossen Kochkünste. Sie funktionieren immer und helfen dabei, die Alltagsküche einfacher und besser zu machen. Bei meinen Spaziergängen mit Daisy lerne ich viele Menschen kennen und viele davon sprechen mich auf die Rezepte an, weil sie gerade eines nachgekocht haben und es liebten. Ich möchte mich hier wieder einmal von Herzen bei all jenen bedanken, die mir so nettes Feedback geben. Den freundlichen Müttern auf dem Spielplatz und auf dem Spaziergang, die sich jeden Tag auf den Blog freuen; auch den beiden jungen Vätern, die mit Kindern und Hund am See spielten, und mich darauf ansprachen, dass sie Sweet Home immer lesen. Ich hoffe, es ist für alle wieder ein Rezept dabei, welches es in den Alltagskochplan schafft.

