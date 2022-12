Zukunft des EHCW – Es muss und soll mehr Geld her Die Winterthurer Eishockeyaner wollen in der Swiss League bleiben. Deshalb müssen sie ihre finanzielle Basis verbreitern. Es braucht mehr Geld. Urs Kindhauser Madeleine Schoder (Foto)

Nach vielen düsteren Jahren soll es in der Eishalle Deutweg ab nächster Saison aufwärtsgehen. Foto: Madeleine Schoder

Der EHC Winterthur plant die Zukunft in der Swiss League. Diesen Grundsatzentscheid hat der Verwaltungsrat am Mittwoch bekannt gegeben, nachdem diese Frage ja monatelang offen gewesen ist. Vor allem aus finanziellen Gründen. Denn die laufende Saison wird der Club mit einem erheblichen Defizit abschliessen, vor allem, weil rund 400’000 Franken aus der Ligavermarktung fehlen. Das alternative Szenario wäre gewesen, sich freiwillig aus dem Profihockey zurückzuziehen und in der Myhockey League weiterzumachen wie der SC Langenthal oder gar noch tiefer.