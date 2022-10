Casino-Hotspot Liechtenstein – Es regt sich Widerstand im Ländle – angeführt von einer Rentnertruppe Liechtenstein gilt als das Zockerparadies Europas. Nun will eine Initiative den Betrieb von Spielbanken verbieten. Es könnte ein kontroverser Winter werden im friedlichen Fürstentum. Uwe Ritzer

Eines von fünf Casinos in Liechtenstein: das Casino Admiral Ruggell. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Zweimal haben sie auf Schloss Vaduz vorgesprochen. Am Anfang, erzählen sie, sei Erbprinz Alois, 54, Sohn des Landesfürsten Hans-Adam II. und Staatsoberhaupt von Liechtenstein, ihrem Anliegen sehr skeptisch gegenübergestanden. Am Ende aber habe er signalisiert, dass er sich dem Ansinnen nicht in den Weg stellen wird.