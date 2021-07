Hangrutsche wegen Niederschlägen – Es rutscht da und dort in Winterthurs Wäldern Nach dem vielen Regen sind einige Waldwege stellenweise abgerutscht. Zwar sind die Schäden nicht enorm. Doch bis sie behoben werden können, dauert es. Markus Brupbacher

Und plötzlich führt der Waldweg ins Leere: An dieser Stelle auf dem Eschenberg ist ein grosses Stück der Unteren Tössrainstrasse abgerutscht. Foto: Markus Brupbacher

Die vielen Regenfälle der vergangenen Wochen haben nicht nur zu wiederholtem Hochwasser geführt. Die Böden sind zudem so mit Wasser gesättigt, dass es an Abhängen da und dort zu Rutschungen gekommen ist. Auch in den Winterthurer Wäldern gab es Hangrutsche – einige sind schon älter und wurden durch das viele Regenwasser gleichsam reaktiviert.

Foto des Dättnauer Hangrutsches vom Mai 2020 : Auf der Aufnahme ist gut zu sehen, dass der untere Kiesweg noch nicht von der nachrutschenden Erdmasse verdeckt ist. Archivfoto: Madeleine Schoder

Der grösste Rutschhang befindet sich im Dättnau. Nach starken Regenfällen waren im Mai 2019 oben am Dättnauer Berg Felsbrocken abgebrochen, die dann den wassergesättigten Hang darunter ins Rutschen gebracht hatten – rund 120’000 Kubikmeter Material aus Erde und Gestein. Und wie ist die Situation heute, nach der erneuten langen Regenphase? «Die Rutschmasse ist weiterhin in Bewegung», sagt Beat Kunz, Leiter von Stadtgrün Winterthur. Tatsächlich: Der Vergleich zwischen Aufnahmen vom Frühling und heute zeigt, dass die Masse weiter gerutscht ist. So ist der Kiesweg zuunterst nun praktisch vollständig zugedeckt.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung