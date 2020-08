Interview mit Migrationsforscher – «Es sollte Integrationskurse für Schweizer geben» Soziologe Ganga Jey Aratnam über die Begrenzungsinitiative – und weshalb sich

​​​​​​​ die Einwanderung in die Schweiz nicht mehr stoppen lässt. Rico Bandle

«Es ist wichtig, dass man Probleme offen ausspricht»: Ganga Jey Aratnam in Zürich. Sebastian Magnani

In Sri Lanka war er Leichtathletik-Rekordhalter über 800 und 1500 Meter. Auch jetzt ist Ganga Jey Aratnam noch blitzschnell – vor allem im Denken. Der Soziologe, der seit 25 Jahren in der Schweiz lebt, hat sämtliche Zahlen und Fakten zur Einwanderung in die Schweiz auf Abruf bereit. Stets elegant gekleidet, erweist er sich im Gespräch als humorvoller und intelligenter Debattierer, der auch die Schattenseiten der Migration klar benennt. Schliesslich kennt er die Thematik nicht nur aus der Theorie, sondern auch aus eigener Erfahrung.