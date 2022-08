Brand in Winterthur – «Es stank furchtbar nach verbranntem Gummi» Im Untergeschoss des Mehrfamilienhauses an der Feldstrasse 57 hat es in der Nacht auf Montag gebrannt. Die Bewohner mussten evakuiert werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. Verletzt wurde niemand. Dagmar Appelt

Nach einer unfreiwilligen Freinacht, die sie auf der Strasse vor dem Haus verbracht haben, werden die Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Feldstrasse 57 von der Kantonspolizei instruiert. Foto: Dagmar Appelt

Fassungslos und etwas verloren stehen Francesca und Francesco Campisi am Montagvormittag am Eingang des Mehrfamilienhauses an der Feldstrasse 57. Die Besitzer des Spezialitätenladens La Romagnola sind offensichtlich übernächtigt. Sie haben zusammen mit anderen Bewohnerinnen und Bewohnern einen Grossteil der Nacht auf Montag auf der Strasse verbracht.