Wohnen in Winterthur – Es stehen weniger Wohnungen leer In Winterthur gibt es weniger freie Wohnungen als vor einem Jahr. Besonders knapp sind die Einzimmerwohnungen. Delia Bachmann

In Neuhegi werden besonders viele neue Wohnungen gebaut. Foto: Enzo Lopardo

In Winterthur ist die Wohnungssuche wieder etwas schwieriger geworden. Am 1. Juni standen insgesamt 311 Wohnungen leer. An diesem Tag waren somit 0,56 Prozent der insgesamt 55’670 Wohnungen weder vermietet, noch standen sie zum Verkauf. Letztes Jahr waren zum gleichen Zeitpunkt noch 413 Wohnungen leer. Dies entsprach einer Leerstandsziffer von 0,75 Prozent.