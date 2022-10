Gastronomie in Hettlingen – «Es tut mir weh, mein Herzensstück schliessen zu müssen» Nach nur vier Jahren gibt Silvia Zindel ihr Bistro Burgtrotte in Hettlingen auf. Die Gründe dafür sind vielfältig. Fabienne Grimm

Vor fünf Jahren erfüllte sich die Hettlingerin Silvia Zindel einen Traum und eröffnete in der Burgtrotte ein Café, das sie später zum Bistro ausbaute. Nun muss sie ihr Bistro aufgeben. Foto: Madeleine Schoder

Das Schicksal des Bistros Burgtrotte geht Inhaberin Silvia Zindel nahe. Es sei ihr «Herzensstück» gewesen, in das sie und ihr Team viel Zeit, Energie und Arbeit reingesteckt hätten, sagt sie. Vor sieben Jahren hat die 55-Jährige die geschichtsträchtige Burgtrotte in Hettlingen erworben und umgebaut. Aus der Burgtrotte sollte ein Gebäude für die Öffentlichkeit entstehen – so ihr Ziel. 2017 erfüllte sich Zindel einen Traum und eröffnete in der Burgtrotte ein Café, ein Jahr später ein eigenes Bistro. «Wir stellten mit Matthias Bretscher einen Koch ein und wagten den Schritt in die Professionalität.»