Infektiologe im Interview - «Es tut mir weh, wenn sich jemand ungeimpft dem Omikron-Virus aussetzt!»

Die Fallzahlen sind extrem hoch, und dann sieht man Bilder von Skirennen: Tausende johlende Menschen, eng beieinander, fast alle ohne Maske. Was halten Sie davon?

In der jetzigen Situation müssen wir wirklich aufpassen. Gegen kulturelle Veranstaltungen mit Maske habe ich nichts einzuwenden. Bei Grossveranstaltungen muss man in den nächsten zwei bis vier Wochen aber sehr gut überlegen, ob man da teilnehmen will. Die Menschen sollten an sich selber denken und Mitverantwortung übernehmen, vor allem jene, die weder geimpft noch geboostert sind und möglicherweise schwere Risikofaktoren haben. Und die Veranstalter sollten sich gut überlegen, wie sie verhindern können, dass die Verbreitung des Virus nicht unnötigerweise noch weiter angeheizt wird.