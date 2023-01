Schweiz gewinnt Yellow Cup – Es war auch eine Frage des Willens In Winterthur haben die Schweizer Handballer den Yellow Cup zum achten Mal für sich entschieden. Im entscheidenden Match des Vierländerturniers bezwingen sie Österreich, den bisherigen Leader, 29:28. Urs Stanger

Die Schweizer Handballer feiern in der Axa-Arena ihren achten Triumph am Yellow Cup. Foto: Deuring Photography

Nichts für anfällige Nerven waren die Auftritte 2 und 3 der Schweizer am Yellow Cup der Ausgabe 49. Am Samstag mussten sich die Titelverteidiger gegen das WM-Team Kap Verde mit einem 29:29 begnügen, weil sie in der Schlussphase mehrmals den Siegtreffer verpasst hatten. Am Sonntag im «Final» gegen Österreich musste ein Sieg her, wollte man zum achten Mal die Siegertreichel in die Höhe stemmen. Es reichte mit dem 29:28, es hätte aber auch anders herauskommen können.