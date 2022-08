Bilanz Musikfestwochen – «Es war ein Heimkommen» Die Veranstalter sind mit der 47. Ausgabe der Musikfestwochen mehr als zufrieden. Der Zulauf war gross, die Stimmung friedlich, die Konzerte ausgelassen und hochkarätig. Rafael Rohner

Perfektes Wetter, ein hochkarätiges Programm und die Rückkehr in die Altstadt lockten viel Publikum an. Foto: Winterthurer Musikfestwochen / Andrin Fretz

David Egg, Co-Geschäftsleiter der Musikfestwochen, hatte am Sonntag nochmals einen intensiven Tag. Am frühen Vormittag sagte die Band Black Midi ihr Konzert krankheitshalber ab. Doch schon am Mittag konnte das Musikfestwochen-Team einen Ersatz präsentieren: Die Band Yet No Yokai aus der Innerschweiz sprang kurzfristig ein. «Wir sind sehr gut vernetzt», sagt David Egg. «So konnten wir rasch reagieren.»