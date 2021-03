Gastro-Crowdfunding Raum Winterthur – «Es war klar, dass wir 500 Franken aus der Clubkasse spenden» Ein Kochclub spendet für sein Restaurant, das Teehaus unterstützt seine Geschäftspartner. Über tausend Menschen machten beim Crowdfunding von Gastrobetrieben mit. Fabienne Jacomet , Dagmar Appelt

Der Kochklub Traube in Kochmontur mit Wirt Remo Büchler und seiner Angestellten Sabrina Spaltenstein. Mit von der Partie ist auch Gemeindepräsident Jürg Allenspach (rechts aussen). Foto: Madeleine Schoder

Manche Restaurants bieten noch Take-away an, andere sind ganz geschlossen. So oder so brechen ihre Einnahmen weg. Diverse Gastobetriebe haben deshalb in letzter Zeit Crowdfundings lanciert. Einige erreichten ihr Spendenziel schnell – so zum Beispiel in Winterthur das Emma Bett und Bistro innerhalb nur eines Tages oder das Les Wagons, das den Betrag in 48 Stunden beisammenhatte. Das Restaurant Trübli erhielt mit 70’266 Franken in kurzer Zeit den grössten Betrag an Spenden.

Andere, wie das Café Kunterbunt oder das La Pergola in Winterthur, hoffen weiterhin auf Spenden. «Wir haben wohl bis jetzt zu wenig auf unsere Crowdfunding-Kampagne aufmerksam gemacht», schätzt Pergola-Wirt Mentor Desku.