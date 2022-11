Überfülltes Kinderspital in Winterthur – «Es war noch nie so schlimm wie dieses Jahr» Die grosse Infektionswelle, vor der die Chefärztin des Winterthurer Kinderspitals gewarnt hatte, ist nun da. Die Überlastung der Kinderkliniken ist laut Traudel Saurenmann aber auch systembedingt. Dagmar Appelt

Zurzeit hat es in vielen Kinderspitälern mehr kleine Patienten als Ressourcen. Foto: KSW

Vor rund sieben Wochen alarmierte die Chefärztin der Kinder- und Jugendmedizin am Kantonsspital Winterthur, Traudel Saurenmann, zusammen mit Pädiatrie Schweiz die Öffentlichkeit: Die Kinder-Notfallstationen seien bereits derart am Anschlag, dass im Winter ein Versorgungsengpass drohe, wenn in der kalten Jahreszeit die Infektionszahlen wieder steigen würden. Saurenmann ist im Vorstand der Fachorganisation Pädiatrie Schweiz.