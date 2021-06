Britney Spears vor Gericht – «Es war wie Sexhandel» Jetzt spricht der Popstar zum ersten Mal über ihr Leben unter Vormundschaf ihres Vaters: Sie habe sich gefühlt wie eine Sklavin. Die grosse Abrechnung. David Steinitz

Britney Spears bei einem Auftritt in Frankfurt im Jahr 2004. Damals durfte sie noch selbst über ihr Leben bestimmen, seit 2008 steht sie unter Vormundschaft. Ihre Karriere liegt derzeit auf Eis.

Die wütende Anklage von Britney Spears dauerte 24 Minuten. Per Telefonschalte trug sie der Richterin Brenda Penny in Los Angeles am Mittwoch ihre Sicht auf den Vormundschaftsstreit mit ihrem Vater und ihrem Management vor.

Die 39 Jahre alte Sängerin war einer der erfolgreichsten Popstars der Jahrtausendwende. Aber seit 13 Jahren darf sie nicht mehr über ihr eigenes Leben bestimmen. Am 1. Februar 2008 wurde sie nach einem Eilantrag ihres Vaters von einem Gericht in Los Angeles entmündigt. Der Richter setzte ihren Vater Jamie als Vormund und als Verwalter ihres Vermögens ein, das auf knapp 60 Millionen Dollar geschätzt wird. Die Begründung: Britney Spears habe psychische Probleme, sei unzurechnungsfähig und eine Gefahr für sich und andere.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung