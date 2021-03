Schweizer Festivalsommer 2021 – Es wird eng für die Openairs Sechs grosse Veranstaltungen in Deutschland sind wegen Corona abgesagt worden. Steht der Schweiz das Gleiche bevor? Oder schlägt nun die Stunde der kleineren Openairs? Ane Hebeisen

Da war die Festivalwelt noch in Ordnung: Fans am Open Air St. Gallen 2015. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Es mutet an wie die Ruhe vor dem grossen Weinkrampf: Verbindliche Aussagen, ob der Schweizer Sommer 2021 mit Musik ab Grossbühnen verschönert wird, können und wollen die meisten Festivalveranstalter des Landes noch nicht geben. Doch nach dem gestrigen Knall ist mit dem Schlimmsten zu rechnen: Sechs der grössten deutschen Open Airs wie Rock am Ring, Rock im Park, Southside, Hurricane oder Deichbrand wurden abgesagt. Dazu gesellt sich das Stromgitarrenfestival Greenfield in Interlaken, das für 2021 ebenfalls annulliert worden ist. Es handelt sich um die Prunkfestivals der beiden Konzertmultis Eventim und Live Nation, welche auf ihren Internetportalen denn auch nicht müde werden, diese Tatsache zu bedauern: «2021 sollte eigentlich der Sommer des Wiedersehens werden», sagte beispielsweise der Geschäftsführer von Eventim Live, Frithjof Pils. Doch die Infektionslage lasse derartige Grossveranstaltungen noch nicht zu. Man konzentriere sich nun auf das Jahr 2022.

Dass es zunächst die Grossen der Szene trifft, erstaunt nicht. Viele von ihnen hatten mit den internationalen Headlinern ausgemacht, die Verträge des Vorjahres auf die Ausgabe 2021 zu übertragen. Man wollte die Festivals möglichst nicht absagen, sondern aufs nächste Jahr verschieben, mit dem praktischen Nebeneffekt, dass man die im Vorverkauf erzielten Einnahmen nicht zurückerstatten musste. Dies führt nun aber dazu, dass man für eine mögliche Redimensionierung des Anlasses oder eine Verschiebung in den Spätsommer nicht mehr flexibel ist.

Der Optimismus verfliegt

Kommt hinzu, dass die Rahmenbedingungen und Bewilligungskriterien in der Schweiz weiterhin im Dunkeln liegen, wie der Branchenverband der Veranstalter (SMPA) beklagt. Das werde dazu führen, dass bald weitere Festivals ihre Durchführung absagen müssten, da die Vorlaufzeit für die Organisation zu knapp werde.

Die Krise nach der Krise steht bereits an.

Noch Anfang Jahr hatten gewisse Epidemiologen Hoffnung gemacht, dass mit den vorgestellten Impfplänen bald eine genügend grosse Immunität in der Bevölkerung erreicht sei, damit Grossveranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte möglich sein dürften. Der Zeitplan war eng und duldete keine Impfstoff-Lieferengpässe oder organisatorischen Unzulänglichkeiten. Doch genau diese machen den Veranstaltern nun einen Strich durch die Rechnung. Die Unterschiede in den Impfgeschwindigkeiten sind selbst innerhalb Europas zu gross, als dass ein Festival mit internationalem Line-up sorgenfrei geplant werden könnte. Ob im Juni bereits uneingeschränkt gereist werden kann, ist ebenso ungewiss wie die Frage, ob bis dahin genügend Impfstoff vorhanden sein wird.

Gibts einen Plan B?

Die einzigen Festivals, die sich im Sommer 2021 eine Chance ausrechnen können, sind deshalb wohl jene, die in der Lage sind, flexibel zu planen, die ihre Kapazität den gegebenen Umständen anpassen können und die grossmehrheitlich auf lokale Bands setzen. So hat das Paléo in Nyon sein Festival in ursprünglicher Form bereits abgesagt und stellt in Aussicht, auf dem Gelände Konzerte in kleinerem Umfang durchzuführen.

Diese Redimensionierungen und eine Konzentration aufs heimische Schaffen könnten einen weiteren finanziellen Totalausfall im schweizerischen Musikumfeld verhindern. Doch auch dafür bräuchte es seitens des Bundes einen Plan, in dem die Regeln für eine Durchführung von Anlässen geregelt wären, sagt Stefan Breitenmoser von der SMPA. Er fordert ein rollendes Modell: Bis zum 19. März müsse für Veranstaltungen bis Ende Juli ein Modell vorliegen, bis Ende April für Veranstaltungen im August, bis Ende Mai für Veranstaltungen im September. Dazu forderte er eine finanzielle Absicherung. «Wir haben lieber eine defensive und realistische Aussage als gar keine Antwort», sagt Breitenmoser. Denn so könne man im rechtssicheren Raum agieren und unter Umständen alternative Veranstaltungsformate ins Auge fassen. Andernfalls würden in den nächsten Monaten auch keine Plan-B-Events stattfinden.

Falls dies tatsächlich nicht gelingt und die Hauptsaison der Musikbranche ein weiteres Mal ausfällt, dürfte es für manche Musikschaffenden, Zulieferer, Ton- und Beleuchtungstechnikerinnen einigen Grund geben, sich beruflich umzuorientieren. Denn der Konkurrenzkampf um die heiss begehrten Auftrittsmöglichkeiten – sowohl an Festivals wie in Clubs – wird über die nächsten zwei bis drei Jahre unerbittlich sein, und die Gagen dürften dementsprechend ins Bodenlose fallen. Die Krise nach der Krise steht bereits an.