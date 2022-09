Nach Bundesgerichtsurteil – Es wird noch schwieriger für Windräder in der Schweiz Gemeinden dürfen künftig einen Mindestabstand zwischen Windanlage und Siedlung festlegen. Windkraftgegner sehen sich bestätigt. Martin Läubli

Windkraftanlage auf dem Mont Soleil im Jura. Foto: Iris C. Ritter

Der Bau künftiger Windkraftanlagen wird nicht einfacher. Im Gegenteil. «Das Bundesgericht habe bestätigt, dass eine Gemeinde das Recht hat, in ihrem Baureglement einen Mindestabstand zwischen Windturbinen und Wohnhäusern zu verankern», schreibt am Mittwoch die Organisation Freie Landschaft Schweiz. Diese Rechtsprechung gilt nun für alle Kantone, in denen die Nutzungsplanung in kommunaler Kompetenz liegt.

Diesem Urteil geht eine Geschichte in der bernischen Gemeinde Tramelan voraus. Die Stimmberechtigten sprachen sich 2015 für eine Initiative aus, welche die Festlegung eines Mindestabstands von 500 Metern zwischen Windanlage und Wohnhäusern erlaubt. Die Justiz-, die Gemeinde- und die Kirchendirektion des Kantons Bern hielten die Initiative nicht für rechtmässig, sie stehe im Widerspruch zur vorgesehenen Windanlage im Richtplan. Nach dem Rechtsspruch kann der Mindestabstand nun in der kommunalen Bauordnung festgeschrieben werden.

Förderverein nicht erfreut

Für kommende Windprojekte gibt es damit eine zusätzliche Hürde bei Bewilligungen, wie Anita Niederhäusern vom Förderverein Suisseéole auf Anfrage sagt. Die laufenden Projekte seien zwar nicht tangiert, aber auf neue hätte der Bundesgerichtsentscheid je nach Gemeinde einen grossen Einfluss.

Der Verein hofft deshalb auf die Politik. Der Bundesrat will das Plangenehmigungsverfahren vereinfachen und den kantonalen Behörden mehr Kompetenz geben, sprich, sie sollen neu neben der Baubewilligung auch über sämtliche anderen Bewilligungen befinden, Gemeinden würden damit an Einfluss verlieren.

Was den Abstand von Windanlagen zu Siedlungen anbelangt, waren bisher die Grenzwerte für hörbaren Schall in der Lärmschutzverordnung massgebend.

Bundesgerichtsurteil: 1C_149/2021

Martin Läubli ist Geograf und seit 2000 Wissenschaftsredaktor bei Tamedia mit Kerngebiet Klima und Energie. Seither besucht und verfolgt er die internationalen Klima- und Umweltkonferenzen. Mehr Infos @mwlaeubli

