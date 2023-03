Zwei Jahre lang war Thomas Kraft Leiter des Impfzentrums Winterthur. Er sagt, warum der Betrieb so gut funktionierte und ab wann die Stimmung kippte.

Impfzentrum in Winterthur

Thomas Kraft, über die letzten zwei Jahre haben Ihre 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Impfzentrum rund 320’000-mal geimpft. Was für ein Gefühl hinterlässt das bei Ihnen?

Ich hätte das so nicht erwartet. Ursprünglich ging ich von einem Einsatz von drei bis vier Monaten aus. Mich rührt es, was wir gemeinsam geschafft haben. Und das in einer Zeit mit vielen Fragezeichen und voller Ungewissheit.