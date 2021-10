Fluchtspiele in Winterthur – Escapestories baut drittes Spiel – und bittet um Hilfe Die kleine Firma Escapestories aus Winterthur-Seen steht kurz vor dem Aus. Auch darum, weil der Vermieter bisher keinen Mietnachlass gewährte. David Herter

Linda Altwegg und Cyril Odermatt haben in Seen originelle Escape-Rooms eingerichtet – doch Corona macht ihnen das Geschäft schwer. Foto: PD

In ihr Schicksal ergeben haben sich die Gründerinnen und Gründer der Firma Escapestories nicht. Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie vermag das junge Unternehmen aus Seen aber nicht allein abzufedern.

Escapestories bietet in einem Haus an der Bollstrasse Erlebnisspiele an. Besucherinnen und Besucher müssen innerhalb von einer Stunde die Welt retten, indem sie verschiedene Rätsel lösen. Seit März 2020 durften die Kunden aber an 200 Tagen erst gar nicht rein in die Räume mit den Spielen «Stardust» und «Dr. Red». Gleich zweimal fiel wegen eines Lockdown die Hauptsaison aus.