Alpwirtschaft im Tösstal – Esel verschwinden auf mysteriöse Weise Seit bald einem Monat fehlt von Hengst Sancho und Stutenfohlen Lucy jede Spur. Die Besitzerin der beiden Esel ist überzeugt: Tot sind ihre Tiere nicht. Hannes Boos

Der 18-jährige Hengst Sancho (im Vordergrund, mit Bastsattel) ist nirgends auffindbar. Foto: Antonia Walker

Dass Sancho mal einen Nachmittag lang auf Wanderung ging, das war an sich nichts Aussergewöhnliches, sagt Anita Walker. Sie kennt ihren Esel gut, zehn Jahre lang lebte er bei ihr auf der Alpwirtschaft Tierhag – einem Berggasthaus in der Gemeinde Fischenthal im Tösstal. Im Sommer durfte sich Sancho tagsüber frei auf der Alp bewegen. Fast immer sei er am Abend wieder in seinen Stall zurückgekehrt, ansonsten wusste Walker, wo sie ihn finden konnte: «Bei umliegenden Bauernhöfen, auf denen sie Eselstuten haben.»