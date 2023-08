Essbare Wildpflanzen aus Winterthur – Sie pflückt das «Aspirin» am Mattenbach Bis zu dreimal pro Woche sammelt Heidi Ruckli essbare Wildpflanzen wie Rossminze oder wilde Pflaumen. Auf einer Tour zeigt sie ihre liebsten Plätze im und um den Eschenbergwald. Delia Bachmann Madeleine Schoder (Fotos)

Auf einer Lichtung im Eschenbergwald zeigt Kräuterexpertin Heidi Ruckli, wie man Brennnesseln gefahrlos erntet. Foto: Madeleine Schoder

Mit blosser Hand greift Heidi Ruckli in eine Brennnessel, fährt dem Stiel entlang nach oben und pflückt dabei ein Blatt. «So sticht die Pflanze nicht», erklärt die Kräuterexpertin. Das Blatt faltet sie zu einem Päckchen und zerreibt es zwischen den Fingern. Dies, um vor dem Essen die Brennhaare zu brechen. Besser geht das Quetschen daheim mit einem Wallholz. Anders als Holunderblüten oder Bärlauch, der im Frühling jeweils Scharen in die Wälder locke, sammle kaum jemand Brennnesseln. Ruckli bedauert diesen Umstand: «Man sollte Brennnesseln nie jäten, immer ernten.» Die Pflanze enthält viel Eisen: «Das ist gut für Frauen mit Mens.» Den Samen der weiblichen Pflanzen streue sie sich am Morgen jeweils aufs Butterbrot.