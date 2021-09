Rebekka Lindauers Zürich - «Essen, Arbeit, Essen, Essen, Arbeit, Essen, Gin Tonic»

Rebekka Lindauer Infos einblenden

Die 37-Jährige ist Kabarettistin, Slam-Poetin und Musikerin. Sie steht seit 2017 auf der Bühne und ist bereits in verschiedenen Comedy-Formaten von SRF aufgetreten. Am Freitag, 24. September, feiert sie die Premiere ihres ersten Soloprogramms «Héroïne» im Miller’s. Lindauer lebt in Zürich. (aho)