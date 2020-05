Attacke auf Hochleistungsrechner – ETH-Supercomputer gehackt Unbekannte attackieren europäische Hochleistungsrechner. Nun stehen auch zwei ETH-Supercomputer still. Simon Huwiler

Ein Supercomputers im nationalen Hochleistungsrechenzentrum in Lugano. Hier steht auch der ETH-Rechner Euler. KEYSTONE

Um Spitzenforschung betreiben zu können, braucht es nicht nur die klügsten Köpfe, sondern auch die besten Computer. Die ETH Zürich betreibt dafür verschiedene Supercomputer. Zwei dieser Computer - Euler und Leonhard - sind nun gehackt worden, wie die Statusseite der ETH verrät.

Login-System betroffen

Bereits am Donnerstag wurden die beiden Rechner temporär heruntergefahren, jedoch bald wieder gestartet. «Nach einer sorgfältigen Überprüfung unserer Systeme haben wir keine Hinweise gefunden, dass Euler oder Leonhard kompromittiert seien», schreibt die ETH. Am Freitagmittag dann die bittere Erkenntnis: Fremde haben sich doch an den Rechnern zu schaffen gemacht.

Betroffen sei jener Teil des Systems, der für den Benutzerzugriff zuständig sei. Dieser Teil wurde nun abgeschaltet. Damit läuft der eigentliche Supercomputer zwar weiter, Forscher haben aber keinen Zugriff mehr auf das System.

Angriffe in ganz Europa

Nicht nur die ETH Zürich ist Opfer von Hackerangriffen geworden. Mehrere europäische Hochleistungsrechenzentren wurden kürzlich attackiert, wie heise online diese Woche berichtete.

Im schottischen Archer wie auch im deutschen Jülich, Leibnitz oder in Stuttgart mussten Supercomputer heruntergefahren werden. Mittlerweile ist auch der englische Nachrichtendienst eingeschaltet. Wer hinter den Hackerattacken steckt, ist unbekannt.