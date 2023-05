Grösster Lufthansa-Aktionär – «Etikettenschwindel»: Klaus-Michael Kühne lässt kein gutes Haar an der Swiss Der reichste Einwohner der Schweiz und grösste Aktionär der Lufthansa-Gruppe kritisiert, dass die Schweizer Tochtergesellschaft mit Flugzeugen anderer Anbieter fliegt. Peter Burkhardt

«Es verwässert die Gruppe, wenn sie mit den Billigfliegern konkurriert»: Klaus-Michael Kühne. Foto: Oliver Ruhnke (Imago)

Erstmals seit seinem Einstieg als grösster Aktionär der Lufthansa-Gruppe sprach der in Schindellegi SZ wohnende Logistikmilliardär Klaus-Michael Kühne vor zwei Wochen über seine Pläne beim grössten europäischen Luftfahrtkonzern. Auf die Frage, ob er sich in die Arbeit der Lufthansa und ihres Konzernchefs Carsten Spohr einschalten werde, antwortete Kühne in einem Interview mit dieser Zeitung: «Lufthansa ist ein gutes Unternehmen und wird gut geführt. Ich werde der Geschäftsführung nicht in die Arbeit hineinreden.»