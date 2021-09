FCW-Gegner im Cup – Etoiles fünfter Anlauf mit Trainer Cotting In der 1. Cup-Runde setzte sich der FCW souverän beim Erstligisten SR Delémont durch. Favorit ist er auch in den Sechzehntelfinals, gegen Etoile Carouge, der immerhin in der Promotion League spielt. Hansjörg Schifferli

Die Fontenette des FC Etoile: ein traditionelles Stadion, heute allerdings belegt mit einem Kunstrasen. Foto: Laurent Guiraud

Der FC Winterthur fährt erstmals seit dem März 2019 wieder nach Genf, allerdings nicht zum Servette FC. Die Westschweizer Nummer 1 war in der jüngeren Vergangenheit wiederholt Gegner der Winterthurer, bis er vor zweieinhalb Jahre auf seinen Stammplatz in der Elite zurückkehrte. Den hatte er jahrzehntelang besetzt, immer wieder auch als Schweizer Meister. Diesmal trägt der Gastgeber des FCW keinen so grossen Namen, aber es ist zurzeit immerhin die Nummer 2 von Stadt und Kanton Genf: Es ist der FC Etoile aus der Vorstadt Carouge. Er schaffte 2019 den Sprung aus der 1. Liga zurück in die Promotion League und geht nun als Tabellenelfter in dieses Cupduell.