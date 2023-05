Kolumne «Stadtverbesserer» – Etwas mehr Ungeduld schadet nicht Winterthur ist die Stadt der Geduldigen. Fanden die Leute schon im Mittelalter und findet der Stadtverbesserer noch heute. Höchste Zeit, dass wir auch die Ungeduld lernen. Jonas Keller

Der Club zur Geduld an der Marktgasse hält eine Tugend hoch, von der es in Winterthur ein bisschen zu viel gibt. Foto: Enzo Lopardo

Seit über 100 Jahren treffen sich die hochgestellten Herren Winterthurs im Club zur Geduld. Der Name ist kein Zufall, die Tugend galt schon im Mittelalter als sehr winterthurerisch. Zu Recht, findet der Stadtverbesserer.

Geschlagene 744 Jahre wartete Winterthur schliesslich geduldig darauf, zur Grossstadt zu werden. Ungezählt sind die Jahre, in denen die Winterthurer Bevölkerung geduldig nach Bern und Zürich schaute, wo die grossen Entscheidungen getroffen werden, bis die Stadt letzte Woche für einen Tag auch mal Quasi-Bundeshauptstadt sein durfte. Danach schüttelte der Bundesrat vor dem Stadthaus – geduldig – den Winterthurerinnen und Winterthurern die Hände. Gegessen hat er, natürlich, im Club zur Geduld.

Nur, findet der Stadtverbesserer: Bei all der tugendhaften Geduld geht leicht vergessen, dass auch die Ungeduld ihren Platz hat. Selbst im Club zur Geduld: Siebzig Jahre mussten die Winterthurer Frauen warten, bis sie Zutritt dazu bekamen. Hätte etwas mehr Ungeduld, nicht nur bei den Ausgeschlossenen, wirklich geschadet?

Der wahre Club zur Geduld ist der FC Winterthur.

Der wahre Club zur Geduld ist aber natürlich der FC Winterthur. 37 Jahre warteten Verein und Fans geduldig darauf, in die oberste Liga zurückzukehren. Seitdem versucht der FCW fast ebenso geduldig, von den letzten Tabellenplätzen wegzukommen. In 29 von 31 Spielen drängte er diese Saison geduldig darauf, ein zweites Tor zu schiessen. Zu geduldig, weil am Ende erfolglos.

Manche Dinge brauchen Geduld. Liegt nicht der Reiz der neuen Badi-Saison auch darin, dass man 217 Tage lang darauf gewartet hat? Doch ist es einmal so weit, hat die Geduld ausgedient. Ein Spiel hat nun mal nur neunzig Minuten, eine Fussballmeisterschaft 36 Spiele. Und nach 148 Tagen ist auch die Badisaison wieder vorbei.

Wer zu lange auf die perfekte Wassertemperatur, den perfekten freien Platz auf der Wiese wartet, läuft Gefahr, das Beste zu verpassen. Bevor man sich versieht, kommt der Winter wieder. Die Uhr tickt ohne Unterlass und erinnert uns an den Wert der Ungeduld. Wenn die Zeit, in der die Sonne auf eine Gelegenheit scheint, erst mal abgelaufen ist, ist wieder Raum genug für Geduld.

