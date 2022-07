Trockenheit in der Region Winterthur – Etwas Wasser für die einen, ein paar Tropfen für die anderen In der Nacht auf Donnerstag zog ein Gewitter über die Region. An einigen Orten gabs einen «Gutsch» Wasser, östlich von Winterthur weniger. David Herter

Am Mittwochabend zwischen 19 und 19.30 Uhr brachte ein Gewitter der Region Winterthur etwas Wasser. Leserfoto: Bruno Walser

Wer einen Garten besitzt oder eine Wiese, der hoffte am Mittwochabend auf ein wenig Regen. Ab 19 Uhr fielen dann auch einige Tropfen und später für kurze Zeit etwas mehr Wasser vom Himmel. An der aktuellen Trockenheit änderten die Niederschläge nichts, immerhin war es ein Tropfen auf den heissen Stein.

Die Messstelle von Wintiwetter in Oberwinterthur mass bis kurz vor 23 Uhr insgesamt 7,2 Liter Regen pro Quadratmeter. Der grösste Teil davon ging zwischen 19.05 und 19.20 Uhr nieder. Später am Abend gabs noch ein paar Spritzer obendrauf.

Nur wenige Kilometer entfernt, in Seen, verzeichnete eine Station von Meteonews zu ungefähr derselben Zeit lediglich 3,8 Liter pro Quadratmeter Regen. In Wiesendangen waren es ein wenig später 4 Liter und in Rickenbach Sulz 2,8 Liter.

Am meisten Wasser floss in Neftenbach in die Messgeräte, wobei sich die Resultate stark unterscheiden. Eine private Wetterstation meldet für das Dorf den Wert von 21,6 Litern pro Quadratmeter, die Station von Meteonews deutlich weniger: 14 Liter.

Entlang der Thur, im südlichen Weinland und im oberen Tösstal wurde ungefähr gleich viel Niederschlag verzeichnet wie in Winterthur. Rund 7,7 Liter pro Quadratmeter waren es in Flaach, zwischen 6,8 und 10,8 Liter in Henggart und 7,6 Liter in Bauma. Am meisten Regen fiel in Oberneunforn, etwas über 8 Liter. Nördlich des Rheins hingegen blieb es grösstenteils trocken.

David Herter ist Nachrichtenchef Stadt und Region Winterthur. Er lernte Maschinenmechaniker und gründete einen Musikclub, ist Vater und trainiert junge Handballerinnen und Handballer. Seit 1999 arbeitet er als Redaktor und Journalist. 2007 schloss er die Ausbildung der Journalistenschule MAZ ab. Mehr Infos @d4vidherter

Fehler gefunden?Jetzt melden.