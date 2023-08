EU-Aussenbeauftragter in der Kritik – Er tritt sicher in die Fettnäpfe Ukraine-Versprechen, Garten-Predigt und Fussball-WM: Josep Borrell löst immer wieder Kopfschütteln aus. Ist er noch auf der Höhe der Zeit? Hubert Wetzel aus Brüssel

Patzer und Peinlichkeiten: Josep Borrell, Aussenbeauftragter der Europäischen Union. Foto: Keystone

Vielleicht ist Josep Borrell ja einfach seiner Zeit voraus. Vielleicht ist er ein Visionär, der schon das Schlusswort zu einer Debatte spricht, wenn andere noch im Nebel der Diskussion nach dem Ergebnis suchen. «Wir werden», verkündete der Aussenbeauftragte der Europäischen Union Ende Februar 2022 selbstbewusst, der Ukraine «auch Kampfjets liefern». Einige Tage später musste Borrell eilig zurückrudern – niemand in der EU hatte vor eineinhalb Jahren Interesse daran, laut und öffentlich über diese Art der Waffenhilfe für Kiew zu reden.

Heute sieht das anders aus. Die Niederlande, Dänemark und Norwegen sind bereit, F-16-Jets an die Ukraine abzugeben und die Piloten auszubilden. Hatte Borrell also recht damals? War er nur so mutig, Dinge auszusprechen, die die ängstlichen EU-Regierungen sich nicht zu sagen trauten?

Das kann man so sehen. Weit verbreitet ist diese Meinung in Brüssel allerdings nicht. «Ich würde eher sagen, Borrell ging es in diesem Fall wie einer stehenden Uhr», sagt ein europäischer Diplomat. «Die geht auch zweimal am Tag für eine Sekunde richtig, den Rest der Zeit über aber falsch.»

«Als Aussenbeauftragter der EU und Vizepräsident der EU-Kommission ist Borrell eine totale Fehlbesetzung», sagt ein Diplomat.

Tatsächlich bewegt sich Borrell, was seine öffentlichen Äusserungen angeht, seit dem Moment der Hellsichtigkeit im Februar 2022 vorwiegend in jener Sphäre, die man als «Rest der Zeit» bezeichnen könnte. Der 76 Jahre alte Sozialdemokrat aus Spanien löst in Brüssel, wenn er vor Mikrofone tritt, mit beunruhigender Regelmässigkeit zwei Reaktionen aus: Kopfschütteln oder Augenrollen. «Als Aussenbeauftragter, der Europa in der Welt vertritt und Vizepräsident der EU-Kommission ist, ist er eine totale Fehlbesetzung», sagt der Diplomat.

Die Liste von Borrells Fehltritten ist lang. Lang genug jedenfalls, dass das Onlinemagazin «Politico» kürzlich problemlos eine Rangliste der fünf peinlichsten Patzer zusammenstellen konnte. Das verfrühte Gerede über Kampfjets, die «wir» angeblich der Ukraine liefern, steht darauf. Ebenso die Wutrede, in der Borrell dem von ihm geleiteten diplomatischen Korps der EU vorwarf, «zu langsam» zu sein und zu verpennen, was in der Welt passiere.

Schräges Lob für Spaniens Fussballerinnen

Ein weiterer Borrell-Klassiker ist die Garten-Dschungel-Metapher, geprägt im vergangenen Oktober. Europa, lobte Borrell damals, sei der Garten der Welt, blühend und friedlich. Fast alles drum herum sei Wildnis, «und der Dschungel könnte den Garten überwuchern», warnte er. Diese Aufteilung der Welt fanden manche Menschen überheblich und rassistisch, zumal in den afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern, um deren Gunst – und Rohstoffe – Europa buhlt und die der EU-Aussenbeauftragte laut seiner Jobbeschreibung umwerben, nicht beleidigen sollte.

Sogar in Fettnäpfe, die weit abseits seiner Zuständigkeiten stehen, tritt Borrell bemerkenswert sicher. Zum kürzlichen Sieg der spanischen Frauen-Nationalmannschaft bei der WM fiel ihm vor einigen Tagen nur das etwas schräge Lob ein, die Damen lernten jetzt endlich, so zu spielen wie die Herren, das sei doch erfreulich. Zu dem Skandal um den spanischen Verbandspräsidenten, der bei der Siegerehrung eine Spielerin gegen deren Willen geküsst hatte – kein Wort.

Es kursiert die Vermutung, dass die Regierung in Madrid Borrell einfach loswerden wollte.

Borrells Lebenslauf passt eigentlich recht gut zu seinem derzeitigen Job. Er war Abgeordneter im Europaparlament und dessen Präsident, er hatte in Madrid führende Oppositions- und Regierungsämter inne, unter anderem war er Spaniens Aussenminister. Allerdings gibt es Leute in Brüssel, die geahnt haben, dass ihnen der spanische Regierungschef Pedro Sánchez nicht unbedingt seinen besten Mann überlässt, als er Borrell 2019 für den Posten des Aussenbeauftragten vorschlug.

Gesucht wurde damals gemäss der EU-Personalarithmetik ein Sozialdemokrat, da die Konservativen die Kommissionspräsidentin stellten und die Liberalen den Ratspräsidenten. Doch einigen Beobachtern fiel durchaus auf, mit wie wenig Respekt viele Parteifreunde in Madrid über «Pepe» Borrell redeten. Sánchez, so eine Interpretation, wollte Borrell wohl einfach loswerden.

Debakel um Artilleriegranaten für Ukraine

Das bisher wohl folgenschwerste Versagen des Aussenbeauftragten ist seine Unfähigkeit, das im März von der EU abgegebene Versprechen umzusetzen, der Ukraine binnen eines Jahres eine Million schwere Artilleriegranaten zu schicken. Kiew braucht diese Munition dringend. Borrell hat allerdings einen so komplizierten Finanzierungs- und Lieferplan entworfen, dass bisher nur ein Bruchteil der Granaten auch angekommen ist.

Verteidigungsexperten gehen davon aus, dass die EU bis März 2024 der Ukraine allenfalls ein Viertel bis die Hälfte der zugesagten Geschosse wird liefern können. Es sei halt nicht dienlich, wenn Regierungen ihr «abgehalftertes» Personal nach Brüssel entsorgten, stöhnt eine Person in Brüssel, die mit Borrell zu tun hat.

