Handelskrieg EU - USA – EU fürchtet amerikanischen «Staubsauger» Die EU bangt im Wettkampf mit den USA um den Industriestandort Europa. Brüssel will nun Subventionen erleichtern sowie Milliardengelder in neue Batteriefabriken und die Wasserstoffproduktion lenken, mit Konsequenzen auch für die Schweiz. Stephan Israel aus Brüssel

EU-Kommissions-Chefin Ursula von der Leyen präsentiert die Antwort auf US-Präsident Joe Bidens massives Förderprogramm für Elektroautos, Batterie- und Wasserstofffabriken. Foto: John Thys / AFP

Das Bild soll aufrütteln: US-Präsident Joe Biden habe mit seinem Subventionsprogramm für zukunftsträchtige Industrien einen eigentlichen «Staubsauger» in Gang gesetzt, klagen die Europäer. Die Hersteller von Elektroautos, Wärmepumpen oder Windrädern hätten gar keine andere Wahl, als neue Investitionen in den USA zu tätigen. Pessimisten sagen bereits das Ende Europas als Industriestandort voraus. Vor diesem Hintergrund und als Diskussionsgrundlage für einen EU-Gipfel nächste Woche hat Ursula von der Leyen am Mittwoch ihren Plan präsentiert, wie Brüssel das pessimistische Szenario abwenden will.