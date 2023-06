Migrationsgipfel in Luxemburg – EU vor entscheidendem Moment – darum gehts bei der Asylreform In einigen Staaten steigen die Flüchtlingszahlen stark. Nun wächst der Druck, die Reform­vorschläge werden radikal. Am Tisch für die Schweiz mit dabei: Bundesrätin Baume-Schneider. Stephan Israel aus Brüssel

Die beiden Schlüsselfiguren: Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser im Gespräch mit der EU-Migrationskommissarin, die den Reformvorschlag ausgearbeitet hat. Foto: Julien Warnand (Keystone)

Es ist die grösste Baustelle in der EU. Mit dem Thema Migration könne man Wahlen gewinnen oder verlieren, sagte ein Diplomat vor dem heutigen Treffen der EU-Innenministerinnen und -Innenminister in Luxemburg. In genau einem Jahr sind Europawahlen, und die EU dürfte auch daran gemessen werden, ob sie die Reform ihrer Asyl- und Migrationspolitik endlich hinbekommt.