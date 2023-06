Jugendarbeitslosigkeit in China – Euch braucht keiner Jahrelang versprach die Partei: Wer hart arbeitet, wird eine gute Zukunft haben. Jetzt stehen Millionen da, ohne Job, ohne Perspektive. Xi Jinping sagt, sie sollten erst mal «Bitterkeit» essen. Florian Müller

Ein junge Chinesin im Longhua-Tempel in Shanghai. Foto: Johannes Eisele (AFP)

Würziger Rauch hängt in der Luft, aus Lautsprechern gurgeln die Mantras der Mönche, rote Bänder mit aufgedruckten Gebeten flattern im Wind. Der Longhua-Tempel in Shanghai war immer ein Ort der Alten, aber in diesen Tagen ist etwas anders: Jetzt strömen mehr und mehr Jugendliche hierher, knien vor goldenen Buddha-Statuen, halten sich Räucherstäbchen vor die Stirn, verbeugen sich in alle vier Himmelsrichtungen.