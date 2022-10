Wirtschaft und Konsum in Winterthur – Euelbräu stellt komplett auf Bio um Die Brauerei Euelbräu stellt ab Oktober komplett auf Bio um. Den Ausschlag dafür gab die eigene Schorle. Kathrin Brunner Artho

Daniel Reichlin und seine Partnerin Sabine Sponick begutachten in ihrer Brauerei eine Schorle. Foto: Marc Dahinden

Normalerweise herrscht grosser Betrieb in der Brauerei Euelbräu. Die Flaschen klirren, die Maschinen brummen, und in Höchstgeschwindigkeit sausen die Getränkeflaschen von einer Station zur nächsten. An diesem Tag stehen die Maschinen allerdings für einmal still. «Eine Pumpe ist ausgestiegen», sagt Sabine Sponick. Ihr Partner Daniel Reichlin hat die Brauerei gegründet. Gebraut wird seit 2006 in der Wülflinger Gewerbezone Euelwis. Der Ausfall scheint verschmerzbar. «Das gibt uns Zeit, andere Dinge zu erledigen, die auch mal gemacht werden müssen, wie das Lager aufräumen», sagt Sponick. Die 17’000 bis 25’000 Flaschen, die den Betrieb sonst pro Tag verlassen, ruhen vorerst einmal.