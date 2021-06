Vor dem Kampfjet-Entscheid – Eurofighter-Hersteller ermahnt alle sieben Bundesräte Bei der Wahl des neuen Kampfflugzeugs dürften nicht bloss militärische Kriterien ausschlaggebend sein, fordert Airbus – und gewährt Einblick in den offerierten Masterplan, der sogar beim Streit mit der EU helfen soll. Adrian Schmid

Ein Eurofighter von Airbus (vorne) könnte die alten F/A-18 der Schweizer Luftwaffe ersetzen. Hier treffen die beiden Kampfjets in Payerne aufeinander. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Die Aufregung ist gross: Nächste Woche dürfte der Bundesrat entscheiden, welchen Kampfjet er kaufen will. Seit kürzlich durchgesickert ist, dass die amerikanische F-35 die Evaluation des Bundesamts für Rüstung sowohl in technischer als auch in finanzieller Hinsicht mit Abstand gewonnen habe, ist erst recht alles in Aufruhr. Jetzt startet einer der europäischen Konkurrenten sogar eine Gegenoffensive.

Beim Airbus-Konzern, der sich mit dem Eurofighter bewirbt, ist man nicht nur über das angebliche Resultat überrascht. Man hat auch das Gefühl, die Diskussion der letzten Tage drehe sich zu einseitig um militärische Aspekte. Das Rüstungsamt Armasuisse habe zwar seinen Job «hochprofessionell» erledigt und sich bei der Evaluation primär auf technische Belange konzentriert, sagt Bernhard Brenner, Vertriebschef von Airbus Defence and Space. «Die Politik muss in ihrer Bewertung aber viel weiter gehen.»