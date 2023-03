Hitze und Wasserknappheit – Europa erlebt eine ungewöhnliche Winterdürre 30 Grad in Spanien, Wassermangel in Frankreich und Italien, und selbst im Norden ist es trocken. Um eine Sommerdürre zu verhindern, müsste es nun oft regnen – aber nicht zu stark. Christoph von Eichhorn

Ein ungewöhnliches Bild aus dem Februar. Eine Landbrücke führt auf die kleine Insel San Biagio im Gardasee. Foto: Piero Cruciatti (AFP)

In Barcelona sind die Sprinkleranlagen in den Parks abgestellt. Bäume und Sträucher sollen nun nur noch minimal bewässert werden, «um das Überleben der Vegetation in den Parks bei minimalem Wasserverbrauch zu gewährleisten», wie die Regierung von Katalonien anordnete. Die Gehwegreinigung entfällt ganz, ausser im Falle eines akuten Gesundheitsrisikos.