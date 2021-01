Kein Vorteil für Winterthur – Europacup-Modus statt Playoff im Basketball Swiss Basketball streicht die Playoff-Serien, die Meister werden in Hin- und Rückspielen ermittelt. Die Frauen aus Winterthur sehen darin keinen Vorteil. Stefan Kleiser

Iva Bosnjak und ihre Winterthurer Teamkolleginnen werden den Meister nicht mit Playoff-Serien ermitteln. Foto: Stefan Kleiser

Swiss Basketball hat beschlossen, dass die Schweizer Meisterinnen in dieser Saison in einem veränderten Modus ermittelt werden. Die in den Viertelfinals vorgesehenen Best-of-three-Serien werden ebensowenig ausgetragen wie die Best-of-five-Serien im Halbfinal und Final. Vielmehr werden die Nationalliga-A-Entscheidung nun im Europacup-Modus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Lösung für Terminprobleme

Mit der Verringerung der Anzahl der Matches löst der Verband Termin-Probleme. Diese sind entstanden wegen zahlreicher Spielverschiebungen. Auch die Winterthurerinnen konnten bis zum Jahreswechsel oft nicht antreten – wegen Corona-Fällen in den eigenen Reihen oder beim Gegner. Im Januar absolvierte der BCW dafür ein Mammutprogramm von sieben Begegnungen. Die letzte steht am Samstag in Nyon an.