Umfrage zum Ukraine-Krieg – Europas Einigkeit zeigt erste Risse Viele Europäer wollen, dass die Ukraine Zugeständnisse für den Frieden macht. Diesen Befund sollten die Regierungen nicht ignorieren, warnen Wissenschaftler.

Er hat Europa geeint – zumindest für eine Zeit lang: Wladimir Putin. Foto: Mikhail Metzel (AFP)

Einer der vielen Nebeneffekte des russischen Angriffskrieges in der Ukraine ist eine Europäische Union, die so geeint ist wie kaum jemals zuvor. Die Verurteilung Russlands war geradezu einhellig, und die Reaktionen in der Form von Waffenlieferungen und Sanktionen haben zwar viele Diskussionen ausgelöst, aber im Vergleich zu dem üblichen Gezerre in der EU waren sie überraschend entschlossen.

«Die Europäer haben entdeckt, dass sie eine ernst zu nehmendere Macht sind, als sie vorher dachten», schreiben Ivan Krastev und Mark Leonard vom European Council of Foreign Affairs deshalb in ihrer Datenanalyse zur Meinung der Europäer über den Krieg in der Ukraine, die am Mittwoch veröffentlicht wird. Die Studie zeigt aber nicht nur eine Einheit, sondern auch beträchtliche Unterschiede zwischen den Einstellungen der Menschen in den jeweiligen Staaten.

Sonderfall Italien

Das beginnt schon bei der Frage nach der Verantwortung für den Krieg. Obwohl sich die befragten Bürgerinnen und Bürger aller Länder einige sind, dass die Schuld vor allem bei Russland liegt, zeichnen sich innerhalb dieser Einigkeit doch deutliche Unterschiede ab, ganz besonders im Fall Italiens. Nur gut die Hälfte der Italienerinnen und Italiener sieht die Schuld bei Russland, mehr als ein Viertel sagt sogar explizit, die Schuld liege bei der Ukraine, den USA oder der EU. Im europäischen Schnitt sehen 73 Prozent die Schuld bei Russland.

Deutlich wird diese Spaltung auch bei der Frage nach den Konsequenzen aus der Invasion. Die Studie identifiziert zwei gegensätzliche Haltungen: Die Friedensgruppe, der 35 Prozent der befragten Europäerinnen und Europäer angehören, möchte ein Ende des Krieges, auch wenn die Ukraine dafür Zugeständnisse machen und etwa Territorium abtreten muss. Dem gegenüber stehen 22 Prozent der Gerechtigkeitsgruppe, die glauben, dass nur eine Niederlage Russlands zu Frieden führen kann. Von dem grossen, unentschlossenen Rest der Befragten, wurden 20 Prozent als sogenannte Wechselwähler identifiziert: Sie unterstützen die Haltung der EU, fürchten sich aber vor einer Eskalation des Konflikts.

Diese Aufteilung in diese Lager unterscheidet sich von Land zu Land. In Polen wurden 41 Prozent der Befragten der Gerechtigkeitsgruppe zugeordnet und nur 16 Prozent der Friedensgruppe. In Italien gehören dieser dafür 52 Prozent an und nur 16 Prozent der Gerechtigkeitsgruppe. Deutschland ist in dieser Umfrage mit 49 Prozent im Friedenslager und 19 Prozent in der Gerechtigkeitsgruppe näher an Italien als bei der Frage nach der Kriegsschuld.

Die Macher der Studie betonen, dass diese Ergebnisse der Haltung der europäischen Regierungen teilweise zuwiderläuft. Bisher hat kein Land Europas offiziell gefordert, die Ukraine solle Zugeständnisse machen, um den Krieg zu beenden. Ein Drittel der EU-Bürger wünscht sich aber genau das. «Wenn die politischen Führer mit diesen verschiedenen Standpunkten nicht vorsichtig umgehen, könnten sie das Ende der bemerkenswerten europäischen Einheit beschwören», schreiben Krastev und Leonard.

Breite Mehrheit für Sanktionen

Europäische Einigkeit herrscht jedoch bei der Frage nach den Sanktionen: 62 Prozent der Befragten möchten alle wirtschaftlichen Verbindungen zu Russland kappen, selbst wenn das Klimaschutzziele gefährdet. 52 und 49 Prozent wollen allerdings auch alle kulturellen und diplomatischen Verbindungen beenden. Auch hier sind wieder die Italiener eine Ausnahme, die das nicht wollen.

Die Wirtschaft sorgte zugleich auch für die grössten Sorgen unter den Befragten: 61 Prozent hätten Angst vor steigenden Kosten und Energiepreisen, genauso viele fürchten sich vor einem Atomwaffeneinsatz Russlands. Sorgen wegen ukrainischer Flüchtlinge im eigenen Land machten sich dagegen nur 13 Prozent.

Europa zeigt in vielen Fragen noch immer eine bemerkenswerte Einheit, aber die kleinen Risse, das macht diese Studie deutlich, haben das Potenzial, die Staatengemeinschaft zu spalten, was vor allem Russland helfen würde – und das wollen die Europäer laut dieser Umfrage gerade nicht.

