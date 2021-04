Autos mit Verbrennungsmotor – Europas Grossstädter wollen Verbot Fast zwei Drittel von Europas Metropolen-Bewohnern wären für ein Verkaufsverbot für Benziner und Diesel. Dieter Liechti

Schlechte Luft in den Städten nervt viele Europäer. Foto: SP-X

Eine Mehrheit unter Europas Stadtbewohnern will den Verkauf von Dieseln und Benzinern ab 2030 verbieten. Einer Umfrage im Auftrag der Umweltorganisation Transport & Environment (T&E) zufolge sprechen sich 63 Prozent dafür aus, künftig nur noch lokal emissionsfreie Fahrzeuge zuzulassen. 29 Prozent sind dagegen, 8 Prozent haben keine Meinung. Insgesamt wurden 10’050 Personen aus 15 grossen europäischen Städten in acht Ländern befragt.

In jeder der befragten Grossstädte sprach sich eine Mehrheit der befragten Bewohner für einen Verkaufsstopp von Benzinern und Dieseln ab 2030 aus. Am höchsten ist die Zustimmung in Rom mit 77 Prozent, vor Barcelona mit 74 Prozent und Mailand mit 73 Prozent. Dahinter folgen Madrid und Budapest (72%), Birmingham (67%), London (65%), Paris (61%), Warschau und Krakau (60%), Brüssel (56%), Lyon (53%), Hamburg (52%), Antwerpen und Berlin mit je 51 Prozent. «Die Politiker sollten auf die Menschen hören, die bereit für den Übergang zu Null-Emissions-Fahrzeugen sind», kommentierte Julia Poliscanova, Direktorin für Fahrzeuge und E-Mobilität bei T&E. (lie)

Fehler gefunden?Jetzt melden.