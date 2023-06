Veranstaltung in Winterthur – Eurovision-Fieber im Casinotheater Am Dienstag singen Remo Forrer, Michael von der Heide und Sandra Studer ihre ESC-Lieder im Casinotheater. Dabei diskutieren sie auch die gesellschaftliche Bedeutung des Wettbewerbs. Valérie Jost

Vom Sportartikelverkäufer zum Eurovision-Sänger: Remo Forrer bei seinem Auftritt mit dem Lied «Watergun» in der Liverpool-Arena. Foto: Sarah Louise Bennett/EBU

«I don't wanna be a soldier. We ain't playin' now. No waterguns» («Ich will kein Soldat sein. Jetzt spielen wir nicht. Keine Wasserpistolen»), singt Remo Forrer in «Watergun». Mit dem Lied trat der 21-jährige Ostschweizer für die Schweiz am Eurovision Song Contest an und holte im Finale den 20. Platz. Forrer bezeichnete den Song selbst als «universellen Appell an den Frieden», was beim ESC im Gegensatz zu eindeutig politischen Liedern erlaubt ist. Versteckte politische Botschaften sind am ESC aber keine Seltenheit; schrille Kostüme und provokante Auftritte ebenso wenig. Das dürfte mit ein Grund dafür sein, dass der Wettbewerb gerade in der LGBTQIA-Gemeinschaft Kultstatus geniesst. Die Abkürzung steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, queer, intergeschlechtlich und das asexuelle-aromantische Spektrum.