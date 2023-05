Quartierladen im Inneren Lind – «Euses Lädeli» schliesst im Juli Um einen Konkurs zu verhindern, schliesst die Ladengenossenschaft St. Georgenstrasse 34 ihren Quartierladen. Bis Ende Jahr soll ein neues Konzept vorliegen. Helmut Dworschak

Der Quartierladen «Euses Lädeli» schliesst nach 42 Jahren. Foto: Marc Dahinden

An der 42. Generalversammlung der Ladengenossenschaft St. Georgenstrasse 34 vom Donnerstag, 25. Mai, gab der Vorstand die Schliessung des Quartierladens «Euses Lädeli» bekannt. Diese erfolgt in den Sommerferien, per 22. Juli. Die Mitarbeiterinnen haben die Kündigung erhalten. Schon in der im April versandten Einladung zur Generalversammlung war die finanzielle Situation der Ladengenossenschaft als «äusserst kritisch» bezeichnet und als erste Massnahme die Schliessung an zwei Nachmittagen pro Woche bekannt gegeben worden.