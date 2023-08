Quartierladen im Inneren Lind – «Euses Lädeli» überraschend wieder offen Nur drei Wochen nach der Schliessung hat der Quartierladen im Inneren Lind bereits wieder geöffnet. Anwohner haben eine Zwischenlösung gefunden, die auch langfristig funktionieren könnte. Dagmar Appelt

Gleiches Gebäude, neuer Betreiber: Der Quartierladen an der St.-Georgen-Strasse 34 wird neu vom Winterthurer Start-up Holabox als Selbstbedienungsladen geführt. Foto: pd

Seit diesem Montag ist «Euses Lädeli» im Inneren Lind wieder offen. Etwas anders und bereits umgebaut. Der vor 42 Jahren von der Ladengenossenschaft St.-Georgen-Strasse 34 gegründete Quartierladen wurde vom Winterthurer Start-up Holabox übernommen. Holabox ist ein Selbstbedienungshofladen, der frische und gesunde Produkte von lokalen Bauern anbietet.

«Wir haben relativ schnell gemerkt, dass Holabox für uns die ideale Lösung ist», sagt der Quartierbewohner und Genossenschafter Pascal Nufer. Der frühere China-Korrespondent des Schweizer Fernsehens ist einer der treibenden Kräfte der Arbeitsgruppe, die sich vor einigen Wochen zur Rettung des Ladens zusammengefunden hat. Er hat früher schon im Quartier gewohnt und lebt seit 2020 wieder hier.

Mit Holabox, erklärt Nufer, könne man den Laden als Selbstbedienungsladen wiederbeleben. Das Start-up habe sofort zugesagt. «Der Vertrag ist vorerst bis Ende Jahr unterzeichnet.»

«Non-Food-Artikel gibt es vorerst keine mehr.» Pascal Nufer, Initiant der Ladenrettung

Holabox betreibt zurzeit im Ganzen fünf Selbstbedienungsläden. Einen in Zürich-Oerlikon und vier in Winterthur: am Deutweg, am Lagerplatz, auf dem Zeughausareal und neu an der St.-Georgen-Strasse 34. Drei der Läden befinden sich in Containern, zwei in Ladenlokalen.

Keine Non-Food-Artikel mehr, dafür hat es mehr Platz im umgebauten Quartierladen. Foto: pd

Dass man sich schnell einig wurde, zeigt sich daran, dass der Laden an der St.-Georgen-Strasse bereits umgebaut wurde. «Non-Food-Artikel gibt es vorerst keine mehr», sagt Nufer. Mit weniger Regalen wirkt der Laden luftiger. Eine neue Holzverkleidung verleiht ihm ein rustikales Ambiente.

Nur biologische Lebensmittel

«Wir berücksichtigen vor allem den Biolandbau im Norden von Winterthur und bieten nur Biolebensmittel an», sagt Manuela Förtsch, Mitgründerin von Holabox. Zum Beispiel Fleisch, Getreidemehl, Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Gemüse sowie Brot von Biobäckereien aus Stammheim und dem Thurgau. Aber auch Eingemachtes, Schokolade sowie Humus, Saucen und Käse von verschiedenen Lieferanten.

«Es wäre schön, wenn wir auch nach Ablauf des Vertrags an der St.-Georgen-Strasse 34 bleiben könnten», sagt die 46-Jährige. Über die Zukunft von «Euses Lädeli» wird eine ausserordentliche Generalversammlung im Dezember entscheiden.

Freiwillige helfen beim Selfscanning

Holabox werde sein Sortiment laufend auch an die Bedürfnisse der Kundschaft im Inneren Lind anpassen, sagt Nufer. Mit Küng-Kaffee und Hako-Getränke seien bereits zwei Winterthurer Unternehmen an Bord. Der umgebaute Laden hat im Aussenbereich auch einen Tisch, an dem der selbst zubereitete Kaffee genossen werden kann. «So können Arbeiterinnen und Arbeiter weiterhin ihren Znüni vor dem Lädeli einnehmen.»

Um der Kundschaft die Scheu vor der Selbstbedienungskasse zu nehmen, hat die Arbeitsgruppe Freiwillige gesucht, die stundenweise im Laden aushelfen. «Zudem soll mit Veranstaltungen dem sozialen Auftrag des Ladens Rechnung getragen werden, der mit der Selbstbedienung wegfällt», so Nufer.

Zum Auftakt ein Bio-Stand am Samstag

Den Anfang macht am Samstag ein Stand, an dem einer der Landwirte aus dem Weinland, die einen Teil der Bioprodukte liefern, anwesend sein wird. «Ein erster wichtiger Schritt, um dem Lädeli neues Leben einzuhauchen», meint Nufer.

Bis Ende Jahr will die Arbeitsgruppe, in der fünf Leute mitwirken, der Genossenschaft ein neues Konzept vorlegen. «Der Vertrag mit Holabox ist eine wunderbare Gelegenheit, dieses zu erproben.»

In der im April verschickten Einladung zur Generalversammlung war die finanzielle Situation der Ladengenossenschaft als «äusserst kritisch» bezeichnet worden. Um einen Konkurs zu verhindern, war der Laden deshalb am 22. Juli geschlossen worden.



