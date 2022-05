Wahlen in Rickenbach – Eva Meili wird neue Schulpräsidentin Im ersten Wahlgang verpasste die bisherige Schulpflegerin die Präsidiumswahl nur ganz knapp. Nun konnte sie sich gegen ihren Kontrahenten Matthias Burg durchsetzen. Fabienne Grimm

Eva Meili (parteilos) ist als Schulpräsidentin von Rickenbach gewählt. Foto: PD

Mit 400 erzielten Stimmen schaffte die bisherige Schulpflegerin Eva Meili (parteilos) im zweiten Wahlgang am Sonntag die Wahl zur Schulpräsidentin von Rickenbach. Ihr Kontrahent Matthias Burg (parteilos), der am 27. März mit dem besten Resultat neu in die Primarschulpflege gewählt worden war, erreichte 386 Stimmen. Die Stimmbeteiligung lag bei rund 43 Prozent.

Wahl im März knapp verpasst

Meili verpasste die Präsidiumswahl im ersten Wahlgang nur ganz knapp. Lediglich 13 Stimmten fehlten ihr, um das absolute Mehr von 329 Stimmen zu erreichen. Im Kampf ums Präsidium erzielte sie bereits damals das beste Resultat. Bei der Wahl in die Schulpflege schloss Meili als Viertbeste ab.

Bereits im ersten Wahlgang ausgeschieden ist die ehemalige Gemeindepräsidentin (2010–2018) Bea Pfeifer. Die 63-Jährige erzielte am 27. März bei der Wahl in die Behörde und jener ums Präsidium jeweils am wenigsten Stimmen.

Fabienne Grimm

