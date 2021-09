Religion in Winterthur – Evangelikale sprayen mitten im Stadtzentrum Rund um den Hauptbahnhof und entlang der Töss stachen in den letzten Tagen mehrere gesprayte Piktogramme ins Auge. Sie werben für eine Aktion junger Evangelikaler. Till Hirsekorn

Vier Symbole, eine Botschaft: Ein gespraytes The-Four-Piktogramm an einem Brückenpfeiler an der Töss. Foto: Till Hirsekorn

Ein Herz, ein Geteilt-Zeichen, ein Kreuz und ein Fragezeichen – vier Symbole in Kreisen, darunter der Schriftzug «thefour.com». Rund um den Hauptbahnhof stachen in den letzten Tagen fünf solcher weissen, auf den Boden gesprayte Piktogramme ins Auge. Ein weiteres auf Augenhöhe im Schlosstal, an einem Brückenpfeiler entlang der Töss. Schnell wird klar: Da will jemand die Aufmerksamkeit von Passantinnen und Spaziergängern. Und eine eindeutige Botschaft vermitteln, wie ein Klick auf die The-Four-Website zeigt: «Gott liebt dich unglaublich. Gottes Liebe für dich ist grenzenlos!», sagt ein junger Mann hingebungsvoll in die Kamera und streckt die Hände aus.