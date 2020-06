«Night of Light» Winterthur – Eventbranche signalisiert Alarmstufe Rot Am Montag ab 22 Uhr werden der Wintower, das Gaswerk und das Casino beleuchtet sein. Grund sind die finanziellen Sorgen von Licht- und Tontechnikern und von Kulturveranstaltern. David Herter

Selbstständige Beleuchter, Tontechniker und Veranstalter bangen um ihre Zukunft. Sie verlangen, dass der Bundesrat ihnen wieder Kurzarbeitsentschädigung zuspricht. Darum wollen sie ein Leuchtzeichen setzen und am Montag bekannte Gebäude rot anstrahlen. Foto: Stadt Winterthur

Die Aktion verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Beinahe im Stundentakt poppten auf der Onlinekarte von «Night of Light» rote Punkte mit einem weissen Stern darin auf. 23 Sterne sind es im Moment in der Stadt Winterthur und der Region. Sie stehen für Gebäude, die am Montag von 22 bis 24 Uhr rot beleuchtet werden, um auf die schwierige Situation der Kultur- und Veranstaltungsbranche aufmerksam zu machen.