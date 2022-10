Besetzung in Zürich – EWZ warnt Besetzer vor Einsturzgefahr Seit Sonntag besetzen Linksautonome ein altes EWZ-Gebäude an der Limmat. Sie wollen dort ein Kulturhaus betreiben. Doch das Gebäude ist baufällig. Susanne Anderegg

Das Gebäude, das seit Jahren leer steht, soll «ein Ort für unkommerzielle Kultur und politischen Austausch» werden, schreiben die Besetzerinnen und Besetzer. Foto: Sabina Bobst

Am Tag zwei der Besetzung bietet sich beim alten EWZ-Gebäude an der Wasserwerkstrasse ein friedliches Bild. Ein paar junge Männer stehen vor dem Eingang, verteilen Flugblätter an Vorbeigehende und geben bereitwillig Auskunft, was sie hier planen: «Einen öffentlichen Raum für unkommerzielle

Kultur und unabhängigen sozialen und politischen Austausch.» Es soll Konzerte geben, Filmvorführungen und Infoveranstaltungen, aber auch eine Velowerkstatt, eine Siebdruckerei und eine Küche für alle.