Promi-News aus Elgg – Ex-Bachelor stellt Freundin aus Elgg vor Janosch Nietlispach ist nun glücklich vergeben, seine neue Freundin ist Primarlehrerin und kommt aus Elgg. Nicole Döbeli

In Santorini waren Janosch Nietlispach und Alina gemeinsam, auf Fotos zeigten sie sich jedoch noch nicht zusammen. Foto: janoschnietlispach / Instagram

Um dem Corona-Überdruss entgegenzuwirken, kommen hier die Unterhaltungsnews des Tages: Ex-Bachelor Janosch Nietlispach macht seine neue Beziehung zu einer Elggerin öffentlich. Wie er gegenüber «20 Minuten» erzählt, kennen sich die beiden bereits seit letztem August, doch erst jetzt ist die Beziehung zu Primarlehrerin Alina offiziell. Sie hätten es langsam angehen wollen, doch nun hätten sie nichts mehr zu verstecken.

Die 26-Jährige stehe selbst nicht in der Öffentlichkeit, sei Lehrerin mit Herzblut – und «ein Engel», sagt der 32-Jährige, der 2016 im Fernsehen Rosen verteilte. Kennengelernt haben sich die beiden auf der Terrasse des Kaufleuten in Zürich. Im Herbst verreisten sie dann zusammen – aber noch nicht als Paar – nach Santorini, was die beiden auch auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts dokumentierten. «Es passte einfach, wir hatten es so gut miteinander», sagt Nietlispach.