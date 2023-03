Nach Untersuchungshaft in Zürich – Ex-Kommandant der Schweizergarde aus Security-Firma ausgeschieden Der ehemalige Gemeindeschreiber von Zermatt sitzt nicht mehr wegen eines Beziehungskonflikts in U-Haft. Dafür hat er nun mehrere Posten verloren. Corsin Zander

Daniel Anrig war sein Leben lang in der Sicherheitsbranche tätig. Hier als Kommandant der Schweizergarde 2008. Foto: Karl Mathis (Keystone)

Am Freitag war ein gewisser Daniel Anrig wegen Übertretung von Verkehrsvorschriften vor Gericht geladen. Er war 85 statt der erlaubten 50 Stundenkilometer gefahren. Normalerweise wäre das keine Zeile wert. In diesem Fall aber wies die Schweizer Nachrichtenagentur SDA bereits vor einem Monat auf den Prozess hin. Daniel Anrig heisst der ehemalige Zermatter Gemeindeschreiber und Ex-Kommandant der Schweizergarde, der seit Jahren immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Zuletzt weil er im Rahmen eines Beziehungskonflikts in Untersuchungshaft gesessen war. Verschiedene Medien verbreiteten die SDA-Nachricht weiter.