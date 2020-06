Von Guatemala in die Schweiz – Ex-Präsident von Guatemala kam kurz nach Andelfingen – und irrte dann durch die Welt Nach dem Sturz als Präsident von Guatemala reiste Jacobo Arbenz zuerst in die Schweiz, die alte Heimat seines Vaters. Danach folgte eine rastlose, ja verzweifelte Suche nach einer Bleibe. Doch Wurzeln konnte der Andelfinger Secondo keine mehr schlagen (Teil 2 von 2). Joseph Jung *

In diesem markanten Riegelhaus an der Landstrasse in Andelfingen wohnte im 19. Jahrhundert Jakob Arbenz, der Vater von Jacobo Arbenz, dem späteren Präsidenten von Guatemala. Foto: Markus Brupbacher

Nachdem er 1954 als Präsident von Guatemala gestürzt worden war, floh Jacobo Arbenz via Mexiko in die Schweiz – das Heimatland seines Vaters. Den ersten Teil von Arbenz’ Geschichte hat der «Landbote» am 22. online respektive am 23. Mai in der gedruckten Zeitung veröffentlicht.