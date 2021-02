USA und UNO besorgt über die Lage

Die US-Regierung hat besorgt auf die Machtübernahme des Militärs reagiert und die sofortige Freilassung von festgesetzten Politikern wie De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi gefordert. Das Militär müsse «den Willen des Volkes von Myanmar respektieren, der bei den demokratischen Wahlen vom 8. November zum Ausdruck gebracht wurde», forderte US-Aussenminister Antony Blinken am Sonntagabend (Ortszeit). «Die Vereinigten Staaten stehen an der Seite der Menschen in Myanmar bei ihrem Streben nach Demokratie, Freiheit, Frieden und Entwicklung. Das Militär muss diese Schritte rückgängig machen.» Präsident Joe Biden wurde nach Angaben des Aussenministeriums über die Situation in dem südostasiatischen Land informiert.

UNO-Generalsekretär António Guterres hat die Festnahme der De-facto-Regierungschefin und anderer dortiger Spitzenpolitiker durch das Militär scharf verurteilt. Damit werde dem demokratischen Reformprozess in dem südostasiatischen Land ein «schwerer Schlag» versetzt, erklärte Guterres› Sprecher Stephane Dujarric in der Nacht zum Montag (Ortszeit) am UNO-Hauptquartier in New York.

Demonstranten in Tokio protestieren gegen die Machtübernahme des Militärs in Burma. Foto: Keystone (1. Februar 2021)

Der UNO-Sprecher appellierte an die Armee in Myanmar, den Ausgang der Parlamentswahl vom November zu respektieren und «demokratische Normen» zu beachten. Bei der Wahl hatte Suu Kyis Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) einen Erdrutschsieg errungen.