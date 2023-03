Alte Kaserne in Winterthur – Ex-«Tatort»-Kommissar Gubser moderiert jetzt Klassik Das Festival Klassik Nuevo überrascht mit prominenten Namen. Helmut Dworschak

Schauspieler Stefan Gubser spricht über Beethoven. Foto: PD

Als «Tatort»-Kommissar war Stefan Gubser bis 2019 im Fernsehen zu sehen. Seit einiger Zeit moderiert der 1957 in Winterthur geborene Schauspieler nun Themenabende mit klassischer Musik – zusammen mit dem renommierten Casal-Quartett aus Zürich. Am Sonntag bringt Gubser dem Publikum die Welt von Ludwig van Beethoven näher. Neben Beethoven spielt das Quartett an diesem Abend auch Jazz, Folk und Tanzmusik aus nah und fern.