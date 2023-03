Exhibitionismus im Weinland – Exhibitionisten geschnappt und verurteilt Gleich zwei Männer onanierten in der Öffentlichkeit und belästigten so mehrere Frauen. Dafür wurden sie nun verurteilt. Gregory von Ballmoos

Ein Mann onanierte letzten Sommer am Ufer der Thur. Foto: Madeleine Schoder

Er stand hinter einem Bauwagen an einem Wanderweg in Flaach und wartete auf sein Opfer. Als dieses nichts ahnend dem Weg entlangjoggte, trat der junge Mann nackt hervor und manipulierte an seinem Penis.